***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.04.2020 20:48
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
BONO 08.04.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
Tahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -
BONO 11.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 12.02.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 04.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 12.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 19.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836722
BIST
18:0593.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 843,40
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
18:056,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
18:057,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
18:05360,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,41
|Açılış
|: 360,00
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|24,20
|5.947.968
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|1.320.809
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.425.799
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.099.226
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.522.031
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.702.979
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|161.085
|% -9,70
|
|EMNIS
|2,12
|40.068
|% -9,40
|
|EGCYO
|0,30
|174.990
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|209.842
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 6,01
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 2,46
|
|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,73
|
|GARAN
|7,87
|703.132.731
|% 0,77
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 7,69
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 9,79
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3829
|8,4250
|% 0,75
|
|Frank
|6,9551
|6,9970
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7977
|1,8067
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|5,80
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,02
|33,02
|1,15
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Seans Raporu
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