***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.05.2020 19:05
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
BONO 08.04.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
Tahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -
BONO 11.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 06.05.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 04.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 12.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 13.05.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844802
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5547
18:05383,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,56
|Açılış
|: 383,71
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5022
|8,5448
|% -0,59
|
|Frank
|7,1536
|7,1967
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8519
|1,8611
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|8,01
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.511
|0,20
|
|Tam
|2.539
|2.576
|0,20
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|0,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,48
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,46
|29,46
|-0,52
|
Seans Raporu
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17:57ECZYT
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 705, 746 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, VAKBN
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 608, 11 artarak (% 0.65 ) 93, 577
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