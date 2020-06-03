***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.06.2020 20:31
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
BONO 08.04.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
Tahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -
BONO 11.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 06.05.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 03.06.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 12.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 13.05.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848892
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0845
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5984
En Düşük
7,4561
18:05367,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -4,76
|Açılış
|: 367,31
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4482
|8,4906
|% 0,79
|
|Frank
|6,9710
|7,0130
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7884
|1,7973
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-29,37
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|2.388
|2.420
|-35,80
|
|Tam
|2.459
|2.491
|-29,10
|
|Yarım
|1.200
|1.216
|-18,00
|
|Çeyrek
|600
|608
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,69
|39,69
|0,12
|