***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıTahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868363BIST