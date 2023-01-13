***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.01.2023 16:50
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BONO/TAHVİL 2000000000 TRY Yurtiçi 26.05.2022 26.05.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
BONO/TAHVİL 5000000000 TRY Yurtiçi 12.01.2023 12.01.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102125
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,8040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0300
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0377
|Açılış
|: 14,5319
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3716
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.153,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,52
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.423.749
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.694.995
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|12.914.511
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.438.644.643
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|330.382.755
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.105.470.582
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.160.326.893
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.565.945.602
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.273.136.260
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.438.644.643
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.438.644.643
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.911.722.488
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.273.136.260
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|560.440.662
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.422.764.480
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7918
|18,8040
|% 0,11
|
|Euro
|20,3536
|20,3548
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,8498
|22,9644
|% -0,09
|
|Frank
|20,1526
|20,2740
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|12,58
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|6,05
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.837
|7.911
|101,00
|
|Yarım
|3.819
|3.871
|49,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.936
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,07
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,44
|