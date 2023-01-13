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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2023 16:50
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BONO/TAHVİL 2000000000 TRY Yurtiçi 26.05.2022 26.05.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
BONO/TAHVİL 5000000000 TRY Yurtiçi 12.01.2023 12.01.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102125


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  4.971  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MANAS 11,37 103.276.399 % 10,02  
BFREN 4.875,20 160.192.697 % 10,00  
KNFRT 15,07 22.384.004 % 10,00  
ONCSM 37,40 6.423.749 % 10,00  
VKING 29,70 1.694.995 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7918 18,8040 % 0,11  
Euro 20,3536 20,3548 % -0,18  
Sterlin 22,8498 22,9644 % -0,09  
Frank 20,1526 20,2740 % -0,02  
Riyal 4,9877 5,0127 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.912 12,58  
Altın Gr. 1.152 1.152 6,05  
Cumhuriyet 7.780 7.897 71,00  
Tam 7.837 7.911 101,00  
Yarım 3.819 3.871 49,00  
Çeyrek 1.915 1.936 25,00  
Gümüş.Ons 24,03 24,06 0,26  
Gümüş Gr. 14,43 14,44 0,07  
B. Petrol 84,47 84,47 0,44  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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