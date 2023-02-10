***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2023 15:39
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 8.000.000,00 7.920.000,00 TRY 99 İştirak
Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş. İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 117.500.000,00 117.500.000,00 TRY 100 İştirak
Kredi Garanti Fonu A.Ş. Diğer Finans 318.281.750,00 4.896.642,32 TRY 1,54 İştirak
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sigortacılık Faaliyeti 20.000.000,00 8.000.000,00 TRY 40 İştirak
Fiba Sigorta A.Ş. Sigortacılık Faaliyeti 190.000.000,00 95.000.000,00 TRY 50 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112684
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0935
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,1174
10:421.127,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.127,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8285
|18,8325
|% 0,01
|
|Euro
|20,1258
|20,1309
|% -0,46
|
|Sterlin
|22,7345
|22,8486
|% -0,03
|
|Frank
|20,3129
|20,4352
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0042
|5,0293
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|3,10
|
|Cumhuriyet
|7.593
|7.707
|-113,00
|
|Tam
|7.631
|7.677
|-18,00
|
|Yarım
|3.728
|3.757
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,10
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,81
|