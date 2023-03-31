***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Hüsnü Mustafa Özyeğin 930.405.226,4 TRY 68,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130225BIST