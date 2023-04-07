***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2023 09:54
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 8.000.000,00 7.920.000,00 TRY 99 İştirak
Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş. İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 117.500.000,00 117.500.000,00 TRY 100 İştirak
Kredi Garanti Fonu A.Ş. Diğer Finans 318.281.750,00 4.896.642,32 TRY 1,54 İştirak
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sigortacılık Faaliyeti 20.000.000,00 8.000.000,00 TRY 40 İştirak
Fiba Sigorta A.Ş. Sigortacılık Faaliyeti 220.000.000,00 110.000.000,00 TRY 50 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133353
BIST
13:084.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 14,92
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:0819,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:0821,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0288
|Açılış
|: 21,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9763
13:081.243,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.243,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler13:06
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|16.131.853
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|35.376.190
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.874.506
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.623.145
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,10
|62.908.190
|% -8,31
|
|ONCSM
|120,00
|97.114.616
|% -7,12
|
|POLTK
|2.088,40
|20.654.330
|% -5,26
|
|CASA
|141,10
|28.220
|% -4,98
|
|DITAS
|27,82
|10.818.013
|% -4,07
|
|KOZAL
|21,78
|1.472.735.119
|% 1,78
|
|THYAO
|127,80
|1.438.348.898
|% 0,47
|
|ASTOR
|58,40
|1.388.695.291
|% -0,60
|
|GESAN
|73,50
|1.326.753.291
|% 8,73
|
|AKFYE
|15,13
|1.046.523.936
|% 0,87
|
|EKGYO
|6,58
|756.582.720
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,13
|1.046.523.936
|% 0,87
|
|KOZAL
|21,78
|1.472.735.119
|% 1,78
|
|YYAPI
|2,99
|180.301.723
|% 3,82
|
|SKBNK
|2,51
|138.620.620
|% 0,00
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2537
|19,2590
|% 0,04
|
|Euro
|21,0159
|21,0316
|% -0,01
|
|Sterlin
|23,8833
|24,0031
|% 0,07
|
|Frank
|21,2066
|21,3344
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1179
|5,1436
|% 0,07
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|1,12
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.512
|8.567
|4,00
|
|Yarım
|4.157
|4.192
|2,00
|
|Çeyrek
|2.079
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|