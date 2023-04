***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiFiba Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 8.000.000,00 7.920.000,00 TRY 99 İştirakFinberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş. İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 117.500.000,00 117.500.000,00 TRY 100 İştirakKredi Garanti Fonu A.Ş. Diğer Finans 318.281.750,00 4.896.642,32 TRY 1,54 İştirakHDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sigortacılık Faaliyeti 20.000.000,00 8.000.000,00 TRY 40 İştirakFiba Sigorta A.Ş. Sigortacılık Faaliyeti 220.000.000,00 110.000.000,00 TRY 50 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133353BIST