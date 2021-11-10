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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

10.11.2021 21:17
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2021
Karar Sayısı
249
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait konsolide olmayan sınırlı bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları ve ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, İsmet Kaya ErdemYönetim Kurulu Üyesi  ve Denetim Komitesi Üyesi Faik Onur UmutYönetim Kurulu Üyesi  ve Denetim Komitesi Üyesi Ömer Mert            Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi  Elif Alsev Utku ÖzbeyGenel Müdür Baş Yardımcısı,                                                                        Mali Kontrol ve Finansal Raporlama



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976933


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FENER 30,00 57.433.638 % 0,00  
KCHOL 26,06 415.133.862 % 0,00  
SISE 9,57 1.731.978.070 % 0,00  
SKBNK 1,10 154.155.200 % 0,00  
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Riyal 2,6396 2,6529 % 0,89  
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Altın Ons 1.853 1.853 0,55  
Altın Gr. 591 591 4,80  
Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,91 24,93 0,22  
Gümüş Gr. 7,94 7,95 0,13  
B. Petrol 82,62 82,62 -0,02  
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