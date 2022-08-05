***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.08.2022 18:18
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2022
Karar Sayısı
231
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait konsolide olmayan sınırlı bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları ve ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, İsmet Kaya ErdemYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Faik Onur UmutYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Ömer Mert Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Alsev Utku ÖzbeyGenel Müdür Baş Yardımcısı, Mali Kontrol ve Finansal Raporlama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052518
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1154
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.025,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,57
|Açılış
|: 1.025,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|564.017.382
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.712.826
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.866.604
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.805.365
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|114.816.690
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.140.986
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.247.459
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,36
|42.422.308
|% -9,06
|
|INTEM
|94,05
|37.803.579
|% -6,88
|
|THYAO
|58,20
|5.470.613.168
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,36
|2.552.043.936
|% 2,74
|
|YKBNK
|5,24
|2.368.675.039
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,49
|1.923.384.562
|% 8,05
|
|SISE
|23,42
|1.871.727.532
|% -1,43
|
|EKGYO
|3,49
|1.923.384.562
|% 8,05
|
|TSKB
|3,19
|1.786.677.189
|% 2,57
|
|YKBNK
|5,24
|2.368.675.039
|% 3,56
|
|ODAS
|4,02
|1.569.054.105
|% -2,43
|
|SKBNK
|2,21
|654.505.276
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9501
|17,9614
|% 0,29
|
|Euro
|18,2389
|18,2589
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,5749
|21,6831
|% -0,66
|
|Frank
|18,5651
|18,6769
|% -0,63
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-14,92
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.872
|6.936
|-54,00
|
|Yarım
|3.349
|3.391
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.695
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,12
|96,12
|2,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE