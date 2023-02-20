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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

20.02.2023 21:53
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/02/2023
Karar Sayısı
41
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                        
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
 İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince
Sorumluluk Beyanı
 
 
 
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait konsolide olmayan bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
 
 
 
 
 
İsmet Kaya Erdem                                           Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi
 
 
 
 
Faik Onur Umut                                              Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi
 
 
 
 
Ömer Mert                                                      Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 
 
 
 
 
Elif Alsev Utku Özbey                                     Genel Müdür Baş Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili,
                                                                       Mali Kontrol ve Finansal Raporlama
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115404


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Gümüş Gr. 13,16 13,18 -0,08  
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