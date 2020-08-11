***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.08.2020 20:13
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2020
Karar Sayısı
175
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait konsolide sınırlı bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları ve ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, İsmet Kaya ErdemYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Faik Onur UmutYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Ömer Mert Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Alsev Utku ÖzbeyGenel Müdür Baş Yardımcısı, Mali Kontrol ve Finansal Raporlama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868194
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2062
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,1315
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2007
18:058,4683
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -0,1474
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4402
18:05444,21
En Yüksek
|Değişim
|: -7,16%
|| -34,24
|Açılış
|: 444,21
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
443,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2029
|7,2062
|% -1,79
|
|Euro
|8,4516
|8,4683
|% -1,71
|
|Sterlin
|9,3673
|9,4143
|% -2,06
|
|Frank
|7,8191
|7,8662
|% -2,03
|
|Riyal
|1,9148
|1,9244
|% -1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-106,88
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-33,15
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-3,95
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-1,05
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DZGYO
Yüzde 8.53 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 233 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 111 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 28 üstünde . İşlem hacmi 23, 351.00 milyon TL de
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17:55QNBFB
Yüzde 9.96 oranında artışla 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 228 adet işlem
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17:54VAKBN
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 539, 561 adet işlem
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17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem