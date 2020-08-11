***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/08/2020Karar Sayısı175Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait konsolide sınırlı bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları ve ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, İsmet Kaya ErdemYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Faik Onur UmutYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Ömer Mert Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Alsev Utku ÖzbeyGenel Müdür Baş Yardımcısı, Mali Kontrol ve Finansal Raporlamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868194BIST