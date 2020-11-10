***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.11.2020 19:31
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/11/2020
Karar Sayısı
284
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğinrmaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait konsolide sınırlı bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları ve ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, İsmet Kaya ErdemYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Faik Onur UmutYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Ömer Mert Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Alsev Utku ÖzbeyGenel Müdür Baş Yardımcısı, Mali Kontrol ve Finansal Raporlama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887874
BIST
18:051.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.244
En Düşük
1.219
18:058,1433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0908
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
18:059,6164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1011
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
18:05492,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,67
|Açılış
|: 492,68
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|3,63
|2.242.981
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|44.154.737
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.478,90
|901.274
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.326.205
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.997.152
|% 9,99
|
|RODRG
|10,53
|4.323.979
|% -10,00
|
|MERKO
|12,89
|24.636.137
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,97
|7.174.443
|% -9,97
|
|BALAT
|7,52
|951.396
|% -9,94
|
|BLCYT
|7,19
|42.216.073
|% -9,90
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|TCELL
|15,38
|1.947.493.366
|% -5,99
|
|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,55
|1.280.817.473
|% 3,24
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1360
|8,1435
|% 1,13
|
|Euro
|9,6036
|9,6113
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,7272
|10,7810
|% 1,55
|
|Frank
|8,8743
|8,9277
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1633
|2,1741
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|17,70
|
|Altın Gr.
|493
|493
|10,42
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,62
|