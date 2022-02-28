***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
28.02.2022 23:55
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2022
Karar Sayısı
56
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait konsolide bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, İsmet Kaya ErdemYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Faik Onur UmutYönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Ömer Mert Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Alsev Utku ÖzbeyGenel Müdür Baş Yardımcısı, Mali Kontrol ve Finansal Raporlama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005592
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0332
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,8778
En Düşük
13,7651
18:0515,6627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0909
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,6627
En Düşük
15,4761
18:05850,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 11,33
|Açılış
|: 849,71
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7700
|13,9074
|% 0,45
|
|Euro
|15,4867
|15,6557
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,5239
|18,6168
|% 0,42
|
|Frank
|15,0427
|15,1333
|% 1,32
|
|Riyal
|3,6822
|3,7006
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-3,07
|
|Altın Gr.
|850
|850
|10,99
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|-0,03
|
|B. Petrol
|98,16
|98,16
|0,07
|