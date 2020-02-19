***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 12:31
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820061
BIST
12:39119.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -66,47
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.447
12:396,0643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:396,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:39313,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,11
|Açılış
|: 313,83
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,52
|356.688.299
|% 19,73
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|FENER
|17,88
|191.465.042
|% 10,37
|
|TSPOR
|7,13
|336.298.829
|% 9,86
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|VERTU
|6,60
|22.387.629
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,58
|4.224.685
|% -8,83
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,83
|643.641.294
|% 8,19
|
|ASELS
|29,20
|447.786.742
|% 0,07
|
|THYAO
|14,96
|444.149.925
|% -0,47
|
|BJKAS
|3,52
|356.688.299
|% 19,73
|
|TSPOR
|7,13
|336.298.829
|% 9,86
|
|GSRAY
|3,83
|643.641.294
|% 8,19
|
|CEMAS
|1,32
|174.713.043
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|356.688.299
|% 19,73
|
|MNDRS
|1,92
|215.359.343
|% -3,52
|
|ODAS
|2,29
|221.323.271
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8722
|7,9117
|% 0,11
|
|Frank
|6,1428
|6,1798
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6125
|1,6206
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,68
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.069
|2.120
|19,64
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,50
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,75
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|0,42
|