***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 10:56
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820258
BIST
11:54118.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -1.068,71
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.019
11:546,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:546,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:54315,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,16
|Açılış
|: 315,30
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,39
|89.241.459
|% 14,14
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,92
|62.751.123
|% 8,51
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|HATEK
|9,13
|8.026.336
|% 6,66
|
|VERTU
|5,43
|22.693.788
|% -17,73
|
|HUBVC
|29,08
|29.261.060
|% -11,02
|
|ESCOM
|2,84
|9.084.902
|% -10,97
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|ASELS
|29,26
|575.688.899
|% -1,75
|
|BJKAS
|3,68
|559.503.187
|% 4,55
|
|GSRAY
|3,66
|470.874.155
|% -6,15
|
|FENER
|18,70
|450.352.981
|% -3,81
|
|THYAO
|14,77
|384.276.155
|% -0,87
|
|BJKAS
|3,68
|559.503.187
|% 4,55
|
|CEMAS
|1,32
|166.334.178
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,66
|470.874.155
|% -6,15
|
|ODAS
|2,14
|143.960.680
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,25
|81.653.057
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8274
|7,8667
|% -0,15
|
|Frank
|6,1698
|6,2070
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6192
|1,6274
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-4,07
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,97
|58,97
|-0,15
|