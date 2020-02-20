***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 13:37
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820317
BIST
14:19117.992
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.204,27
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
14:196,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:196,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:19315,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,23
|Açılış
|: 315,69
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|138.708.535
|% 19,87
|
|HATEK
|10,08
|22.143.563
|% 17,76
|
|SNGYO
|1,30
|2.469.118
|% 8,33
|
|NATEN
|20,62
|85.190.511
|% 6,95
|
|LOGO
|72,25
|38.475.796
|% 6,41
|
|VERTU
|5,45
|32.694.009
|% -17,42
|
|TSPOR
|6,60
|629.920.492
|% -15,17
|
|GSRAY
|3,40
|729.688.452
|% -12,82
|
|FENER
|17,18
|660.398.203
|% -11,63
|
|ESCOM
|2,87
|14.409.581
|% -10,03
|
|BJKAS
|3,21
|952.056.554
|% -8,81
|
|ASELS
|29,04
|860.811.959
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,40
|729.688.452
|% -12,82
|
|FENER
|17,18
|660.398.203
|% -11,63
|
|TSPOR
|6,60
|629.920.492
|% -15,17
|
|BJKAS
|3,21
|952.056.554
|% -8,81
|
|CEMAS
|1,30
|261.571.497
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,40
|729.688.452
|% -12,82
|
|IHLGM
|1,26
|147.238.561
|% -3,08
|
|ODAS
|2,14
|221.511.009
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8114
|7,8505
|% -0,36
|
|Frank
|6,1699
|6,2071
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6195
|1,6276
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-1,28
|
|Altın Gr.
|316
|316
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.081
|2.133
|13,29
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|6,43
|
|Çeyrek
|504
|516
|3,22
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,32
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,05
|59,05
|-0,07
|