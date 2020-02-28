***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:27
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822652
BIST
11:57105.511
En Yüksek
|Değişim
|: -4,44%
|| -4.907,27
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
11:576,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,2380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:576,9027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0810
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9027
En Düşük
6,8179
11:57328,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,39
|Açılış
|: 328,61
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,70
|9.404.792
|% 15,42
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,76
|14.244.385
|% 11,24
|
|AKSEN
|3,76
|7.151.999
|% 7,12
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,36
|821.631
|% -12,50
|
|THYAO
|11,49
|506.457.671
|% -5,43
|
|ASELS
|26,98
|367.880.636
|% -3,57
|
|GARAN
|9,49
|124.600.472
|% -6,87
|
|PETKM
|3,59
|100.768.690
|% -4,01
|
|YKBNK
|2,31
|96.976.605
|% -5,71
|
|IHLGM
|1,22
|85.988.534
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,35
|90.014.405
|% -8,16
|
|THYAO
|11,49
|506.457.671
|% -5,43
|
|ODAS
|1,93
|80.854.041
|% -5,39
|
|YKBNK
|2,31
|96.976.605
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0119
|8,0521
|% 0,52
|
|Frank
|6,4503
|6,4892
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6597
|1,6680
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|-0,53
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-1,07
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-0,51
|
|Çeyrek
|525
|536
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,44
|50,44
|-1,29
|