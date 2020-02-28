***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:57
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822755
BIST
16:01106.316
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -4.102,35
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:016,2294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0290
|Açılış
|: 6,2240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:016,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:01324,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,51
|Açılış
|: 324,71
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,84
|15.034.737
|% 16,02
|
|OYAYO
|3,83
|36.043.558
|% 13,31
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|INTEM
|10,29
|3.558.274
|% 8,09
|
|BUCIM
|3,44
|1.368.029
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,94
|1.359.273.409
|% -1,73
|
|ASELS
|28,00
|911.919.222
|% 0,07
|
|GARAN
|9,63
|435.887.018
|% -5,50
|
|AKBNK
|6,76
|245.919.524
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,34
|229.553.860
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,41
|174.825.014
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,24
|150.145.513
|% -3,88
|
|THYAO
|11,94
|1.359.273.409
|% -1,73
|
|ODAS
|1,98
|225.856.871
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,34
|229.553.860
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9859
|8,0259
|% 0,19
|
|Frank
|6,4107
|6,4493
|% 0,61
|
|Riyal
|1,6530
|1,6613
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-15,16
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-27,00
|
|Tam
|2.139
|2.192
|-26,94
|
|Yarım
|1.034
|1.060
|-13,03
|
|Çeyrek
|518
|530
|-6,52
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-1,01
|