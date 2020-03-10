***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:37
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826129
BIST
16:44103.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 65,85
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:446,1490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:446,9946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0352
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:44327,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -4,41
|Açılış
|: 327,40
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|8.235.143
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,18
|19.393.934
|% 13,42
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|HATEK
|8,54
|22.467.823
|% 8,79
|
|OYAYO
|5,62
|880.373
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|4.997.711
|% -9,74
|
|TGSAS
|4,19
|3.553.594
|% -8,91
|
|TRCAS
|2,54
|22.458.107
|% -8,63
|
|TSPOR
|5,21
|174.667.529
|% -8,60
|
|THYAO
|10,45
|914.421.958
|% 0,67
|
|ASELS
|27,20
|863.598.170
|% -2,02
|
|GARAN
|9,51
|550.127.196
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,37
|367.795.536
|% 3,49
|
|ODAS
|1,82
|231.424.816
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,37
|367.795.536
|% 3,49
|
|IHLGM
|1,23
|194.881.858
|% -2,38
|
|ODAS
|1,82
|231.424.816
|% -2,67
|
|KARSN
|1,61
|153.960.795
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,35
|119.684.685
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9657
|8,0057
|% -0,87
|
|Frank
|6,5602
|6,5997
|% -0,77
|
|Riyal
|1,6299
|1,6381
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,37
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|-10,60
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,13
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,10
|37,10
|2,74
|