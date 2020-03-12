***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:33
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827552
BIST
16:2395.140
En Yüksek
|Değişim
|: -5,77%
|| -5.825,99
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.103
16:236,2697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0594
|Açılış
|: 6,2570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2709
En Düşük
6,2064
16:237,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0463
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:23324,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,44
|Açılış
|: 324,22
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.191.651
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|135.523.961
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|211.407.702
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|144.770.674
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.342.285
|% 19,83
|
|TIRE
|4,08
|32.150.372
|% -20,00
|
|AVTUR
|1,16
|3.345.359
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.091.420
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.792.914
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.222.948
|% -19,99
|
|ASELS
|24,82
|711.468.424
|% -5,12
|
|THYAO
|8,82
|479.395.032
|% -8,22
|
|GARAN
|8,87
|307.331.177
|% -7,41
|
|ECILC
|4,78
|278.475.950
|% 19,80
|
|MGROS
|21,22
|260.708.032
|% -7,66
|
|IHLGM
|0,93
|145.661.930
|% -16,96
|
|ODAS
|1,38
|163.743.314
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,75
|68.312.572
|% -18,48
|
|KARSN
|1,37
|118.368.589
|% -11,04
|
|EKGYO
|1,15
|95.612.669
|% -7,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8975
|7,9371
|% -0,53
|
|Frank
|6,6252
|6,6651
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6616
|1,6700
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-24,44
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.139
|2.194
|-40,19
|
|Yarım
|1.034
|1.061
|-19,44
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,72
|
|Gümüş.Ons
|16,11
|16,13
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,11
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|B. Petrol
|33,43
|33,43
|-2,36
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