***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 11:31
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836362
BIST
14:2092.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 577,53
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:206,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:207,3795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:20358,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 358,72
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.628.954
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.984.945
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.351.294
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,90
|553.343.279
|% 4,02
|
|ASELS
|24,70
|507.315.364
|% 1,23
|
|THYAO
|9,62
|486.952.067
|% 0,94
|
|SASA
|9,21
|452.314.458
|% 3,02
|
|GARAN
|7,84
|348.116.231
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,36
|230.729.210
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,03
|79.829.165
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,47
|227.623.955
|% 2,97
|
|TEKTU
|1,06
|66.878.683
|% 4,95
|
|YKBNK
|1,89
|109.341.120
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3348
|8,3766
|% 0,18
|
|Frank
|6,9353
|6,9771
|% -0,18
|
|Riyal
|1,7941
|1,8031
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-2,17
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,06
|32,06
|0,19
|