***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 10:24
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878954
BIST
13:351.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:357,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0628
|Açılış
|: 7,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:359,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0954
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:35477,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,46
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:35
|VKING
|6,71
|3.908.919
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.912.330
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.159
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.736.703
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,02
|1.049.469.162
|% -1,27
|
|ODAS
|3,40
|1.018.000.027
|% 3,98
|
|ASELS
|18,60
|504.882.530
|% 0,32
|
|SISE
|6,84
|376.873.584
|% -0,15
|
|ZOREN
|2,72
|351.368.003
|% 2,26
|
|ODAS
|3,40
|1.018.000.027
|% 3,98
|
|GARAN
|7,02
|1.049.469.162
|% -1,27
|
|ZOREN
|2,72
|351.368.003
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|241.982.433
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|119.821.492
|% 8,00
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8570
|7,8606
|% 0,81
|
|Euro
|9,2391
|9,2475
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,0793
|10,1299
|% 0,73
|
|Frank
|8,5309
|8,5823
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% 0,86
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,02
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,76
|