***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 14:55
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923798
BIST
17:411.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -13,00
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:418,1394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0373
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:419,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6652
En Düşük
9,5657
17:41455,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,55
|Açılış
|: 455,56
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:41
|NTGAZ
|12,43
|492.253
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|209.255
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|121.885.826
|% 9,99
|
|TURGG
|146,80
|14.453.259
|% 9,96
|
|IEYHO
|1,17
|44.395.787
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.405.093
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.213.050
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.171.836.543
|% 9,90
|
|FENER
|38,74
|1.081.181.550
|% 2,60
|
|GARAN
|6,87
|1.003.244.917
|% -0,43
|
|GUBRF
|79,80
|938.157.826
|% 2,37
|
|EKGYO
|1,94
|915.994.843
|% -3,96
|
|EKGYO
|1,94
|915.994.843
|% -3,96
|
|TSKB
|1,37
|221.997.830
|% -1,44
|
|GARAN
|6,87
|1.003.244.917
|% -0,43
|
|BJKAS
|9,10
|1.171.836.543
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,20
|281.940.339
|% -1,79
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1370
|8,1394
|% 0,46
|
|Euro
|9,6445
|9,6567
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2183
|11,2746
|% -0,07
|
|Frank
|8,6693
|8,7215
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1603
|2,1711
|% 0,36
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|15,59
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|2,01
|
Seans Raporu
17:41
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