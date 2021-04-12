***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 10:01
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926530
BIST
11:361.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,63
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:368,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0482
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:369,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0509
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:36458,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,88
|Açılış
|: 458,19
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:36
|PENGD
|4,51
|77.905.115
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|428.901
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|553.808
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.210.978
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.598.486
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,05
|36.925.829
|% -9,53
|
|BTCIM
|12,30
|3.597.911
|% -8,89
|
|NTGAZ
|16,43
|686.403.610
|% -0,60
|
|BJKAS
|12,29
|366.636.674
|% 9,93
|
|EREGL
|16,33
|337.841.402
|% 0,12
|
|PETKM
|6,08
|274.978.480
|% 1,16
|
|GARAN
|6,62
|253.465.572
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,83
|151.902.562
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,07
|149.833.069
|% -1,43
|
|IHLAS
|0,65
|33.707.171
|% -1,52
|
|TSKB
|1,35
|68.710.550
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|56.508.140
|% -2,63
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1949
|8,2028
|% 0,59
|
|Euro
|9,7443
|9,7541
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,2337
|11,2901
|% 0,82
|
|Frank
|8,8254
|8,8785
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1796
|2,1905
|% 0,54
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-6,60
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,07
|