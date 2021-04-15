***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 11:03
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928367
BIST
10:511.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.410
10:518,0587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0120
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1021
En Düşük
8,0318
10:519,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0177
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7160
En Düşük
9,6437
10:51452,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,84
|Açılış
|: 452,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler10:51
|MTRKS
|59,95
|112.660.138
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|4.170.044
|% 9,97
|
|DITAS
|16,12
|4.737.963
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,66
|1.032.598
|% 8,62
|
|BTCIM
|13,38
|3.361.641
|% 7,13
|
|TKURU
|298,30
|1.086.409
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|7.749.052
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|9.926.076
|% -9,94
|
|KRTEK
|14,72
|6.330.228
|% -9,42
|
|GARAN
|7,22
|1.182.829.321
|% 3,29
|
|SASA
|47,44
|459.275.995
|% 1,93
|
|KRDMD
|7,61
|277.296.075
|% 2,84
|
|KOZAL
|114,60
|207.282.260
|% -2,39
|
|YKBNK
|2,18
|202.871.964
|% 1,40
|
|GARAN
|7,22
|1.182.829.321
|% 3,29
|
|YKBNK
|2,18
|202.871.964
|% 1,40
|
|TSKB
|1,36
|59.190.150
|% 2,26
|
|TRGYO
|3,69
|143.006.681
|% 5,43
|
|KRDMD
|7,61
|277.296.075
|% 2,84
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0533
|8,0587
|% -0,15
|
|Euro
|9,6582
|9,6649
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,0723
|11,1278
|% -0,05
|
|Frank
|8,6957
|8,7481
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1404
|2,1511
|% -0,18
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|9,18
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|-0,18
|