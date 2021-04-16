***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 16:46
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928820
BIST
16:581.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:588,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0622
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:589,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0684
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:58460,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,91
|Açılış
|: 460,59
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:58
|QUAGR
|29,12
|191.682.073
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|49.248.916
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.414.261
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,28
|10.913.581
|% -48,18
|
|PEKGY
|1,80
|11.008.765
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.661.042
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.052.951
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.517.492.849
|% -0,27
|
|EREGL
|18,11
|1.193.380.485
|% 0,44
|
|ODAS
|3,36
|683.713.373
|% -8,70
|
|PETKM
|6,35
|504.176.839
|% -0,94
|
|FROTO
|182,80
|470.878.045
|% 2,81
|
|GARAN
|7,29
|1.517.492.849
|% -0,27
|
|ODAS
|3,36
|683.713.373
|% -8,70
|
|YKBNK
|2,15
|396.695.739
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|325.352.956
|% 1,63
|
|TSKB
|1,29
|144.916.042
|% -3,73
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0655
|8,0695
|% 0,78
|
|Euro
|9,6685
|9,6746
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,1007
|11,1564
|% 0,86
|
|Frank
|8,7398
|8,7924
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1455
|2,1562
|% 0,75
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|12,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,71
|66,71
|-0,23
|
Seans Raporu
16:58
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