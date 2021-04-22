***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:22
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930424
BIST
10:061.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.311
10:068,3515
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1724
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:0610,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1856
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:06478,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,97
|Açılış
|: 478,85
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,24
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:06
|FORMT
|1,12
|886.313
|% 12,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|4.570.025
|% 9,66
|
|SEKUR
|22,34
|1.134.169
|% 7,92
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|332.014
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|8.159.645
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,24
|27.754.157
|% -9,24
|
|GARAN
|6,99
|129.404.382
|% 0,43
|
|EREGL
|17,81
|44.418.502
|% -0,17
|
|PETKM
|6,30
|39.510.315
|% -1,25
|
|EKGYO
|1,80
|38.871.315
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,06
|38.083.257
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,80
|38.871.315
|% -0,55
|
|GARAN
|6,99
|129.404.382
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,06
|38.083.257
|% -0,48
|
|TSKB
|1,20
|10.301.936
|% -0,83
|
|GSRAY
|3,24
|27.754.157
|% -9,24
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3472
|8,3515
|% 2,11
|
|Euro
|10,0170
|10,0522
|% 1,88
|
|Sterlin
|11,5342
|11,5920
|% 1,52
|
|Frank
|9,0340
|9,0885
|% 1,65
|
|Riyal
|2,2051
|2,2162
|% 1,38
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,15
|
|Altın Gr.
|479
|479
|6,94
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,09
|
|B. Petrol
|65,14
|65,14
|-0,18
|