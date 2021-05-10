***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2021 11:09
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935601
BIST
11:341.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,08
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.456
En Düşük
1.448
11:348,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:3410,0398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0130
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:34486,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,02
|Açılış
|: 486,81
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:34
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.198.124
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|IHGZT
|1,55
|5.822.899
|% 8,39
|
|VAKFN
|13,99
|1.910.894
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,30
|30.197.037
|% -5,80
|
|DEVA
|29,70
|65.816.978
|% -5,71
|
|GARAN
|7,70
|593.458.624
|% -0,26
|
|THYAO
|13,23
|563.675.898
|% 1,85
|
|PETKM
|6,57
|408.618.412
|% 0,61
|
|SISE
|7,75
|403.607.264
|% 1,97
|
|KOZAL
|130,50
|400.710.909
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,88
|179.096.614
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,13
|169.006.317
|% 0,00
|
|GARAN
|7,70
|593.458.624
|% -0,26
|
|PETKM
|6,57
|408.618.412
|% 0,61
|
|SISE
|7,75
|403.607.264
|% 1,97
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2388
|8,2422
|% 0,10
|
|Euro
|10,0211
|10,0398
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,5746
|11,6326
|% 0,81
|
|Frank
|9,1168
|9,1717
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1918
|2,2028
|% 0,13
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|4,69
|
|Altın Gr.
|487
|487
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|0,41
|
Seans Raporu
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