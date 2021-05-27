***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 11:13
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FENER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938346
BIST
11:181.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
11:188,4303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
11:1810,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,3089
11:18515,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 515,24
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler11:18
|KAPLM
|22,32
|4.120.643
|% 9,95
|
|CANTE
|9,07
|147.647.549
|% 9,01
|
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|KUTPO
|44,56
|114.767.280
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|24.562.756
|% -9,95
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|DERHL
|6,18
|13.460.825
|% -6,08
|
|ISGSY
|12,83
|31.035.916
|% -5,94
|
|THYAO
|13,37
|499.347.794
|% 2,45
|
|GARAN
|8,10
|343.940.810
|% -0,37
|
|TRILC
|49,78
|218.707.316
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,16
|199.461.471
|% -0,46
|
|KOZAL
|124,20
|176.649.059
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,16
|199.461.471
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|121.872.987
|% -0,53
|
|GARAN
|8,10
|343.940.810
|% -0,37
|
|THYAO
|13,37
|499.347.794
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,11
|35.224.791
|% -0,89
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4288
|8,4303
|% -0,30
|
|Euro
|10,3099
|10,3157
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8834
|11,9430
|% -0,18
|
|Frank
|9,3658
|9,4222
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2428
|2,2540
|% -0,23
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,20
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,47
|