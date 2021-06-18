***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 13:20
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943024
BIST
14:041.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:048,7044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:0410,3770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0205
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:04500,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,35
|Açılış
|: 500,49
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:02
|IDGYO
|6,05
|1.239.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.101.171
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.809.217
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|129.620.869
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|19.943.607
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|8.331.338
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|THYAO
|14,58
|833.644.982
|% -0,55
|
|GARAN
|8,28
|420.223.477
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,12
|328.931.042
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|310.769.714
|% -2,51
|
|KOZAL
|122,20
|286.914.729
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,12
|328.931.042
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|150.525.302
|% 0,46
|
|THYAO
|14,58
|833.644.982
|% -0,55
|
|GARAN
|8,28
|420.223.477
|% 1,10
|
|KRDMD
|6,99
|310.769.714
|% -2,51
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6868
|8,6899
|% -0,34
|
|Euro
|10,3552
|10,3609
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0389
|12,0993
|% -0,56
|
|Frank
|2,3090
|2,3206
|% -0,39
|
|Riyal
|500,2790
|500,3790
|% 0,65
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,57
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.299
|3.384
|20,88
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|10,10
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,52
|