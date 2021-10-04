***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2021 10:00
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966324
BIST
13:281.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
13:288,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
13:2810,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0430
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
13:28498,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,65
|Açılış
|: 498,77
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.342.693
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.322.152
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.005.064
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.871.868
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.985.081
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.813.765
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.681.899
|% -9,83
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|MERCN
|9,98
|15.664.442
|% -4,13
|
|MAREN
|9,85
|542.532.172
|% 7,77
|
|GARAN
|9,34
|534.111.691
|% 0,65
|
|THYAO
|14,06
|445.870.818
|% 0,07
|
|TUPRS
|115,10
|371.601.835
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,41
|271.309.978
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,41
|271.309.978
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,79
|106.951.903
|% 1,13
|
|GARAN
|9,34
|534.111.691
|% 0,65
|
|MAREN
|9,85
|542.532.172
|% 7,77
|
|KIMMR
|3,42
|136.816.759
|% -0,87
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8676
|8,8692
|% 0,16
|
|Euro
|10,3029
|10,3069
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0061
|12,0663
|% 0,39
|
|Frank
|9,5111
|9,5684
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3578
|2,3697
|% 0,17
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-11,66
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-11,69
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-5,65
|
|Çeyrek
|796
|814
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,14
|