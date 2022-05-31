***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 17:13
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033585
BIST
17:132.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,98
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:1316,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0189
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:1317,5300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0700
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,6200
En Düşük
17,5100
17:13973,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,12
|Açılış
|: 973,32
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
971,63
BIST En Aktif Hisseler17:11
|MRGYO
|1,54
|22.530.480
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.381.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|44.166.066
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.006.188
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.608.946
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|31.002.187
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|277.461.761
|% -9,72
|
|AVGYO
|3,07
|26.846.362
|% -8,36
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|THYAO
|49,10
|6.040.473.918
|% -0,85
|
|TUPRS
|272,40
|2.561.312.060
|% 5,17
|
|SISE
|20,76
|1.961.262.869
|% 0,52
|
|SASA
|35,82
|1.728.240.326
|% 4,80
|
|GARAN
|14,61
|1.721.087.884
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,80
|1.258.008.470
|% 4,09
|
|DOHOL
|3,99
|1.088.541.614
|% 1,01
|
|TSKB
|2,22
|560.781.003
|% 5,21
|
|YKBNK
|4,62
|1.144.701.194
|% 1,54
|
|KARSN
|7,11
|1.580.474.291
|% -2,20
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3893
|16,4048
|% 0,15
|
|Euro
|17,5397
|17,5646
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,5526
|20,6556
|% -0,54
|
|Frank
|17,0011
|17,1035
|% -0,22
|
|Riyal
|4,3555
|4,3773
|% 0,05
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-12,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,52
|