***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 14:24
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075262
BIST
14:153.944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 64,88
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:1518,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:1518,5026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:15982,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 982,49
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:13
|AKCNS
|44,00
|96.330.494
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|259.319.089
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.352.038
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.136.710
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|110.760.324
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|DOBUR
|52,40
|12.420.018
|% -6,60
|
|TUREX
|16,96
|30.976.621
|% -6,14
|
|THYAO
|98,80
|3.301.983.771
|% 1,91
|
|SASA
|118,50
|1.877.810.966
|% 8,42
|
|AKBNK
|14,56
|1.670.428.133
|% -0,82
|
|YKBNK
|8,98
|1.357.150.580
|% 1,13
|
|TUPRS
|373,90
|1.304.951.984
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,40
|914.175.433
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,98
|1.357.150.580
|% 1,13
|
|ISCTR
|9,14
|1.070.849.348
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,04
|236.655.212
|% -0,49
|
|AKBNK
|14,56
|1.670.428.133
|% -0,82
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6119
|18,6216
|% 0,22
|
|Euro
|18,4943
|18,5057
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,4428
|21,5503
|% -0,34
|
|Frank
|18,5368
|18,6485
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,21
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,69
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|-2,00
|
|Tam
|6.611
|6.666
|-70,00
|
|Yarım
|3.221
|3.256
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-1,33
|