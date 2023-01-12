***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:26
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100981
BIST
17:004.886
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 156,71
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
17:0018,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:0020,3033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1131
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:001.147,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.147,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KRDMA
|17,38
|365.847.864
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|2.268.639
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|13.848.854
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|DOGUB
|12,37
|57.476.450
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.583,90
|106.409.947
|% -8,85
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|132,10
|10.941.401.255
|% 5,43
|
|KRDMD
|18,51
|7.782.799.214
|% 7,68
|
|EREGL
|38,48
|5.703.346.094
|% 4,45
|
|ASELS
|54,75
|5.082.635.621
|% 3,69
|
|KOZAL
|538,70
|4.788.332.716
|% 3,84
|
|EKGYO
|8,28
|3.837.620.782
|% 2,48
|
|KRDMD
|18,51
|7.782.799.214
|% 7,68
|
|YKBNK
|8,90
|2.875.020.509
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,58
|628.354.421
|% 1,18
|
|PETKM
|17,02
|3.297.623.449
|% 2,10
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7770
|18,7819
|% 0,04
|
|Euro
|20,2943
|20,3033
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,9082
|23,0231
|% 0,77
|
|Frank
|20,1628
|20,2842
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,02
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|20,17
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,56
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.777
|24,00
|
|Tam
|7.714
|7.775
|42,00
|
|Yarım
|3.756
|3.805
|22,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.902
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,29
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|1,39
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13SEGYO
Yüzde 7.80 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 622, 225 adet işlem
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17:11DESA
Yüzde 7.81 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 541 adet işlem
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17:10KRSTL
Yüzde 7.51 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 244, 408 adet işlem
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 112, 4 artarak (% 2.68 ) 4, 309
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, SDTTR, KNFRT, ONCSM, ARMDA, KRDMA, TEKTU, RODRG, MARTI