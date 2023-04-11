***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2023 10:09
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136128
BIST
12:455.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,42
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.093
12:4519,2917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:4521,0556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1254
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:451.243,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.243,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:45
|AGESA
|29,64
|44.515.385
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|35.908.835
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.776.652
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.361.524
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.325.956
|% -6,41
|
|ONCSM
|120,10
|118.592.374
|% -6,10
|
|HEDEF
|24,80
|46.292.450
|% -5,56
|
|YYAPI
|3,08
|140.537.648
|% -5,52
|
|GESAN
|81,45
|2.539.504.374
|% -0,37
|
|THYAO
|132,70
|2.153.959.370
|% -0,60
|
|EREGL
|36,10
|1.870.786.104
|% 0,61
|
|OYAKC
|36,32
|1.684.272.642
|% 5,58
|
|KRDMD
|18,98
|1.305.540.057
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,33
|1.154.005.554
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,07
|883.871.465
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,10
|400.574.569
|% 4,51
|
|ISCTR
|12,13
|877.752.625
|% 0,58
|
|SKBNK
|2,53
|176.717.774
|% 1,61
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2877
|19,2917
|% 0,12
|
|Euro
|21,0431
|21,0556
|% 0,60
|
|Sterlin
|23,9321
|24,0521
|% 0,58
|
|Frank
|21,2485
|21,3765
|% 0,66
|
|Riyal
|5,1262
|5,1519
|% 0,10
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|12,11
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|8,78
|
|Cumhuriyet
|8.501
|8.629
|51,00
|
|Tam
|8.539
|8.603
|24,00
|
|Yarım
|4.171
|4.210
|12,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.105
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,60
|