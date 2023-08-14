***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2023 16:24
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185177
BIST
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17:297.755
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 41,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:2927,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0898
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:2929,5302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0776
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:291.660,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.660,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:29
|MERCN
|39,38
|80.697.617
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.751.954
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.570.355
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.282.085
|% 10,00
|
|YBTAS
|65.895,50
|2.189.893
|% 10,00
|
|SDTTR
|411,10
|4.069.796.862
|% -7,47
|
|ISSEN
|14,28
|239.591.825
|% -6,54
|
|AVHOL
|110,50
|138.784.109
|% -5,72
|
|KTLEV
|52,60
|220.165.644
|% -4,36
|
|BRKVY
|42,12
|30.678.761
|% -4,27
|
|ASTOR
|142,20
|12.044.950.976
|% 9,98
|
|EUPWR
|205,50
|4.154.267.314
|% 7,59
|
|SDTTR
|411,10
|4.069.796.862
|% -7,47
|
|KONTR
|297,30
|3.955.558.602
|% 8,70
|
|KLSER
|69,25
|2.678.299.512
|% -3,08
|
|AKFYE
|16,82
|1.599.885.415
|% 4,86
|
|ASTOR
|142,20
|12.044.950.976
|% 9,98
|
|ASGYO
|17,90
|1.417.967.490
|% -0,22
|
|FORMT
|3,16
|232.498.225
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,39
|97.870.862
|% 2,21
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0490
|27,0552
|% 0,33
|
|Euro
|29,5170
|29,5302
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,1311
|34,3022
|% 0,02
|
|Frank
|30,6274
|30,8119
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1900
|7,2261
|% 0,34
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-5,20
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.661
|1,04
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.125
|11.205
|17,00
|
|Yarım
|5.580
|5.628
|8,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.814
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|-0,27
|
Seans Raporu
17:29
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