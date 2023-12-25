***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:28
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228370
BIST
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11:577.400
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -158,02
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
11:5729,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0674
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
11:5732,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1580
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3849
En Düşük
31,9048
11:571.932,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.932,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:55
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,80
|29.399.133
|% 7,54
|
|AKCNS
|140,50
|183.153.218
|% 5,88
|
|SKBNK
|5,67
|202.236.060
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|8.325.134
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|23.323.159
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|74.997.751
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.334.255
|% -9,98
|
|THYAO
|228,20
|1.558.082.886
|% -2,06
|
|TUPRS
|145,50
|1.317.646.614
|% 0,48
|
|KBORU
|48,16
|855.057.770
|% 2,08
|
|ISCTR
|23,06
|812.266.594
|% -3,03
|
|AKBNK
|38,12
|783.210.578
|% -2,66
|
|BEGYO
|2,80
|113.537.688
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|246.539.491
|% -2,12
|
|IHLAS
|1,00
|34.879.694
|% -1,96
|
|ISCTR
|23,06
|812.266.594
|% -3,03
|
|AKFGY
|1,75
|62.422.440
|% -3,31
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2649
|29,2866
|% 0,26
|
|Euro
|32,2528
|32,3937
|% 0,52
|
|Sterlin
|37,0692
|37,2551
|% 0,20
|
|Frank
|34,0504
|34,2555
|% 0,13
|
|Riyal
|7,7815
|7,8205
|% 0,23
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
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Seans Raporu
11:55
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