***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.11.2021 16:03
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2021-31.05.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22/11/2021 tarih ve 20 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.06.2021 - 31.05.2022 özel hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978968
BIST
16:471.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 14,55
|Açılış
|: 1.751
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
16:4711,2174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
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|Açılış
|: 11,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,2638
En Düşük
10,9592
16:4712,6473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0604
|Açılış
|: 12,6350
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|Önceki Kapanış
|: 12,5700
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12,7032
En Düşük
12,3613
16:47664,95
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|: -0,49%
|| -3,30
|Açılış
|: 664,95
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|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:47
|DITAS
|27,72
|39.614.391
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|39.148.883
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|130.017.872
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|246.140.935
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|18.950.629
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|452.492.000
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.440.190
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,12
|21.249.500
|% -9,64
|
|TGSAS
|17,70
|38.155.797
|% -5,60
|
|THYAO
|17,45
|2.100.713.976
|% 2,11
|
|GARAN
|11,98
|1.365.032.014
|% -0,58
|
|SISE
|11,16
|1.242.818.695
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,33
|1.044.748.223
|% 1,83
|
|TSPOR
|9,27
|709.588.080
|% 8,04
|
|ODAS
|1,64
|467.586.507
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,55
|587.254.027
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|1.044.748.223
|% 1,83
|
|THYAO
|17,45
|2.100.713.976
|% 2,11
|
|GARAN
|11,98
|1.365.032.014
|% -0,58
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2098
|11,2174
|% -0,30
|
|Euro
|12,6352
|12,6473
|% -0,48
|
|Sterlin
|15,0645
|15,1401
|% -0,10
|
|Frank
|12,0697
|12,1424
|% 0,01
|
|Riyal
|2,9866
|3,0016
|% -0,13
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|4.391
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.374
|4.484
|11,60
|
|Yarım
|2.114
|2.169
|5,60
|
|Çeyrek
|1.060
|1.085
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,07
|