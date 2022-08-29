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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.08.2022 18:00
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2022-31.05.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29.08.2022 tarih ve 100 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058929


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