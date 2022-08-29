***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.08.2022 18:00
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2022-31.05.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.08.2022 tarih ve 100 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058929
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0518,1770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0797
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
18:051.017,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.017,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|33,54
|41.972.144
|% 9,97
|
|DYOBY
|18,64
|66.037.296
|% 9,97
|
|HALKB
|7,84
|3.632.412.016
|% 9,96
|
|KONTR
|213,20
|432.075.422
|% 9,95
|
|NTGAZ
|20,66
|41.101.307
|% 9,95
|
|HKTM
|19,28
|658.874.488
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|4.832.808
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.599.965
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|835.516
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.896.943
|% -9,91
|
|PETKM
|13,55
|5.930.302.687
|% 3,44
|
|THYAO
|70,45
|5.900.093.879
|% 1,08
|
|YKBNK
|6,87
|3.833.958.353
|% -1,86
|
|HALKB
|7,84
|3.632.412.016
|% 9,96
|
|GARAN
|24,28
|3.374.953.827
|% -2,88
|
|YKBNK
|6,87
|3.833.958.353
|% -1,86
|
|EKGYO
|4,05
|2.062.057.874
|% 2,27
|
|HALKB
|7,84
|3.632.412.016
|% 9,96
|
|PETKM
|13,55
|5.930.302.687
|% 3,44
|
|ISCTR
|7,95
|3.173.199.039
|% 2,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1819
|18,1903
|% 0,14
|
|Euro
|18,1669
|18,1770
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2211
|21,3275
|% -0,19
|
|Frank
|18,6928
|18,8054
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8282
|4,8525
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|0,73
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.812
|6.870
|-61,00
|
|Yarım
|3.319
|3.359
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR