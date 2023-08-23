***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.08.2023 11:05
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2023-31.05.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerileri doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 01.06.2023-31.05.2024 özel hesap döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188545
BIST
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13:367.794
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 22,87
|Açılış
|: 7.820
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|Önceki Kapanış
|: 7.771
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7.746
En Yüksek
7.830
13:3627,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 27,2900
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|Önceki Kapanış
|: 27,3100
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27,2837
En Düşük
27,1377
13:3629,4736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0102
|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,9182
En Düşük
29,4289
13:361.663,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.663,83
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|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
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1.669,11
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler13:34
|TETMT
|1.422,40
|17.697.501
|% 10,00
|
|KENT
|532,50
|9.841.665
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.253.996.310
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|1.820.794
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|107.973.001
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|105.045.634
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|30.320.002
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,05
|957.700
|% -8,18
|
|EKIZ
|33,78
|2.286.512
|% -7,35
|
|PKART
|39,52
|49.053.985
|% -6,17
|
|ASTOR
|130,60
|5.494.805.992
|% 1,87
|
|TUPRS
|134,30
|5.427.198.881
|% -3,38
|
|EREGL
|45,60
|4.848.446.120
|% 2,29
|
|THYAO
|250,20
|4.263.240.524
|% -1,84
|
|EKGYO
|9,25
|3.496.292.859
|% 3,93
|
|EKGYO
|9,25
|3.496.292.859
|% 3,93
|
|KATMR
|2,14
|295.181.600
|% 7,00
|
|YKBNK
|15,58
|1.935.485.027
|% 0,78
|
|TTKOM
|25,76
|2.958.731.284
|% 8,05
|
|EREGL
|45,60
|4.848.446.120
|% 2,29
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2064
|27,2205
|% 0,13
|
|Euro
|29,4555
|29,4749
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2735
|34,4454
|% -0,65
|
|Frank
|30,7570
|30,9423
|% 0,06
|
|Riyal
|7,2369
|7,2732
|% 0,20
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|6,77
|
|Cumhuriyet
|11.465
|11.638
|47,00
|
|Tam
|11.226
|11.307
|-12,00
|
|Yarım
|5.630
|5.671
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.806
|2.835
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,73
|20,75
|0,28
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,97
|