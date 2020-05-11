***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2020Açıklamalar01.06.2019-29.02.2020 dokuz aylık hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844251BIST