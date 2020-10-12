***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2020AçıklamalarŞirketimiz 01.06.2020-31.08.2020 tarihleri itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880867BIST