***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2021AçıklamalarŞirketimiz 01.06.2020-31.05.2021 tarihleri itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956507BIST