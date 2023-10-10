***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2023AçıklamalarŞirketimizin 01.06.2023 - 31.08.2023 tarihleri itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203965BIST