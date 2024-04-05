***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2024AçıklamalarŞirketimiz 01.06.2023-29.02.2024 tarihleri itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268743BIST