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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

30.11.2022 19:35
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/11/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Fenerium GMBH
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Fenerbahçe Spor Ürünlerinin Yurt Dışında Satış ve Pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 Avro
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İlgili ülke makamlarının onayına tabi
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 Avro
Toplam Tutar
50.000 Avro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
82,5
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
82,5
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
82,5
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0002
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0007
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
olumlu olması beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 30.11.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Avrupa'da yaşayan taraftarlarımıza geniş yelpazeli ürün satışı ve daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla sermayesini %82.5 oranında iştirak ettiğimiz Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Fenerium") tarafından, ürünlerimizin yurt dışında satış ve pazarlanması işletme konusuna sahip,  Almanya/Köln'de, sermayesine %100 oranında iştirak edeceği, 50.000 (Elli bin) Avro nominal sermayeli "Fenerium GMBH" unvanlı Şirket kurulmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083117


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Çeyrek 1.706 1.732 5,00  
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