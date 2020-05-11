***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -278.293.219 -842.781.614 3.070.692 -839.710.922Diğer Düzeltmeler51.763.943 51.763.943 51.763.943Transferler-278.293.219 278.293.219 1.846.326 -103.107.296Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-809.533 -104.144.089 -104.953.622 1.905.283 -102.238.806Dönem Karı (Zararı)-104.144.089 -104.144.089 -58.957 -868.490Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-809.533Sermaye Arttırımı70.700.000 285.310.863 356.010.863 356.010.863Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.256.871 38.654.892 -772.375.206 -104.144.089 -539.960.430 4.917.018 -535.043.412Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738Transferler-205.996.193 205.996.193Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-357.879 -38.891.655 -39.249.534 2.138.487 -37.111.047Dönem Karı (Zararı)-38.891.655 -38.891.655 2.181.923 -36.709.732Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-357.879 -357.879 -43.436 -401.315Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.596.498 38.654.892 -989.096.599 -38.891.655 -691.769.016 5.966.231 -685.802.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI292.355.866 -296.260.090Dönem Karı (Zararı)-33.029.570 -98.797.204Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-33.029.570 -98.797.204Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler87.481.218 30.999.527Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler48.883.623 36.585.014Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler655.587 108.799Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler498.285 108.799Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler157.302 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.699.706 -5.736.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.146.822 1.019.836Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.552.884 -6.756.424Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-17.280.841 -29.525.597Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-183.412.707 -239.143.803Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler166.131.866 209.618.206Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler48.434.270 144.410.470Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler2.807.875 35.107.358Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler394.441 -149.806.748Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler101.962.791 -15.940Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-101.568.350 -149.790.808Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-113.443 -143.181İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler240.908.933 -225.297.921Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler77.326.520 -82.889.216İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)63.839.157 -300.395.301İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)64.146.057 -530.861.415İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-306.900 230.466.114Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.343.535 -9.132.003Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.421.363 -12.832.792Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-417.031 93.758.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)388.803 -16.268İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-805.834 93.774.680Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler470.331 593.272İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)237.423 109.003İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)232.908 484.269İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler127.767.784 85.599.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-18.861.446 -2.098.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)146.629.230 87.698.455Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları295.360.581 -293.095.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-353.155 -708.613Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -2.651.560 -2.455.879YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-102.204.455 58.410.880Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.004 182.449.565Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-101.893.987 38.616Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri101.992.991 182.410.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -102.303.459 -124.038.685Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.191.939 -5.909.848Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-96.111.520 -118.128.837FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-177.510.447 224.515.952Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 356.010.863Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri182.634.018 271.872.873Kredilerden Nakit Girişleri122.665.815 244.010.371Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri59.968.203 27.862.502Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-235.277.005 -238.727.496Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-235.277.005 -188.554.137Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-50.173.359Ödenen Faiz-129.208.712 -173.111.890Alınan Faiz4.341.252 8.471.602YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.640.964 -13.333.258NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.640.964 -13.333.258DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.079.556 25.936.824DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.720.520 12.603.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 29.02.2020 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 17.806.207 7.948.189Ticari Alacaklar100.171.651 177.596.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13 15.540.854 12.156.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar84.630.797 165.439.929Diğer Alacaklar1.688.438.876 1.573.539.374İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13 1.688.222.216 1.573.296.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar216.660 242.556Stoklar29.438.488 30.939.325Peşin Ödenmiş Giderler9 39.740.157 38.136.772İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.027.240 1.027.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.712.917 37.109.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 66.055 751.067Diğer Dönen Varlıklar3.625.919 6.568.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.625.919 6.568.105ARA TOPLAM1.879.287.353 1.835.479.217TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.879.287.353 1.835.479.217DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 425.000İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 425.000Diğer Alacaklar1.461.854 1.129.058İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.461.854 1.129.058Maddi Duran Varlıklar7 24.381.278 22.253.833Arazi ve Arsalar6.622.054 6.622.054Tesis, Makine ve Cihazlar2.402.166 2.882.953Taşıtlar112.413 150.364Mobilya ve Demirbaşlar5.217.309 5.770.811Özel Maliyetler10.027.336 6.827.651Kullanım Hakkı Varlıkları21.803.632 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 152.785.023 101.986.077Lisanslar151.196.842 99.835.565Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.588.181 2.150.512Peşin Ödenmiş Giderler9 46.198.034 18.380.056İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 13.182.890 13.953.320İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33.015.144 4.426.736Ertelenmiş Vergi Varlığı10 458.199 731.782TOPLAM DURAN VARLIKLAR247.088.020 144.905.806TOPLAM VARLIKLAR2.126.375.373 1.980.385.023KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 217.382.491 157.759.539İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar217.382.491 157.759.539Banka Kredileri217.382.491 157.759.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları967.903.261 807.265.165İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları967.903.261 807.265.165Banka Kredileri6 945.219.242 795.189.959Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.758.624Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 10.925.395 12.075.206Ticari Borçlar191.399.354 191.816.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13 505.184 116.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar190.894.170 191.700.004Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar245.533.510 174.915.056Diğer Borçlar4.729.210 4.258.879İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13 419.078 181.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.310.132 4.077.224Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler122.271.716 44.752.805Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 122.271.716 44.752.805Kısa Vadeli Karşılıklar2.662.884 110.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.662.884 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler65.109.504 57.019.183İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler65.109.504 57.019.183ARA TOPLAM1.816.991.930 1.437.897.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.816.991.930 1.437.897.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar792.564.341 957.360.598İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar792.564.341 957.360.598Banka Kredileri6 460.198.737 695.956.142Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.991.730 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 321.373.874 261.404.456Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar30.443.754 36.499.359Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 131.097.115 150.558.856Uzun Vadeli Karşılıklar5.474.417 4.475.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.474.417 4.475.257Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler35.606.601 42.285.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler35.606.601 42.285.679TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER995.186.228 1.191.179.749TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.812.178.158 2.629.076.761ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-691.769.016 -652.519.482Ödenmiş Sermaye98.980.000 98.980.000Sermaye Düzeltme Farkları5.189.829 5.189.829Paylara İlişkin Primler (İskontolar)416.970.063 416.970.063Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-220.979.048 -220.979.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.596.498 -2.238.619Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.596.498 -2.238.619Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.596.498 -2.238.619Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.654.892 38.654.892Yasal Yedekler38.654.892 38.654.892Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-989.096.599 -783.100.406Net Dönem Karı veya Zararı-38.891.655 -205.996.193Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.966.231 3.827.744TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-685.802.785 -648.691.738TOPLAM KAYNAKLAR2.126.375.373 1.980.385.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat456.015.767 502.072.074 180.123.315 180.459.208Satışların Maliyeti-479.894.452 -543.014.165 -192.058.166 -195.222.868TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-23.878.685 -40.942.091 -11.934.851 -14.763.660BRÜT KAR (ZARAR)-23.878.685 -40.942.091 -11.934.851 -14.763.660Genel Yönetim Giderleri-24.835.050 -44.300.558 -9.676.642 -8.758.576Pazarlama Giderleri-33.965.557 -32.209.121 -10.826.754 -10.422.606Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 22.416.262 123.993.091 11.120.614 -12.421.307Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -39.490.085 -138.552.962 -21.745.120 15.483.781ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-99.753.115 -132.011.641 -43.062.753 -30.882.368Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler101.598.552 149.829.424 462 2.404Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -22.675 0 -2.220FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.845.437 17.795.108 -43.062.291 -30.882.184Finansman Gelirleri183.421.009 239.174.169 82.926.139 75.347.521Finansman Giderleri-218.296.016 -355.766.481 -104.622.220 -92.469.166SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-33.029.570 -98.797.204 -64.758.372 -48.003.829Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.680.162 -3.441.602 -497.086 491.960Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -3.336.572 -3.325.584 -925.645 591.647Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -343.590 -116.018 428.559 -99.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-36.709.732 -102.238.806 -65.255.458 -47.511.869DÖNEM KARI (ZARARI)-36.709.732 -102.238.806 -65.255.458 -47.511.869Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.181.923 1.905.283 264.845 -315.346Ana Ortaklık Payları-38.891.655 -104.144.089 -65.520.303 -47.196.523Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,39000000 -2,31000000 -0,66000000 -1,67000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-401.315 -868.490 -239.512 123.880Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-471.322 -952.713 -265.784 108.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler70.007 84.223 26.272 15.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri70.007 84.223 26.272 15.552Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-401.315 -868.490 -239.512 123.880TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.111.047 -103.107.296 -65.494.970 -47.387.989Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.138.487 1.846.326 248.545 -326.233Ana Ortaklık Payları-39.249.534 -104.953.622 -65.743.515 -47.061.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844250BIST