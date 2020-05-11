***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor
11.05.2020 20:24
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -278.293.219 -842.781.614 3.070.692 -839.710.922
Diğer Düzeltmeler
51.763.943 51.763.943 51.763.943
Transferler
-278.293.219 278.293.219 1.846.326 -103.107.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-809.533 -104.144.089 -104.953.622 1.905.283 -102.238.806
Dönem Karı (Zararı)
-104.144.089 -104.144.089 -58.957 -868.490
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-809.533
Sermaye Arttırımı
70.700.000 285.310.863 356.010.863 356.010.863
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.256.871 38.654.892 -772.375.206 -104.144.089 -539.960.430 4.917.018 -535.043.412
Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.879 -38.891.655 -39.249.534 2.138.487 -37.111.047
Dönem Karı (Zararı)
-38.891.655 -38.891.655 2.181.923 -36.709.732
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.879 -357.879 -43.436 -401.315
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.596.498 38.654.892 -989.096.599 -38.891.655 -691.769.016 5.966.231 -685.802.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
292.355.866 -296.260.090
Dönem Karı (Zararı)
-33.029.570 -98.797.204
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-33.029.570 -98.797.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.481.218 30.999.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.883.623 36.585.014
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
655.587 108.799
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
498.285 108.799
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
157.302 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.699.706 -5.736.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.146.822 1.019.836
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.552.884 -6.756.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.280.841 -29.525.597
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-183.412.707 -239.143.803
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
166.131.866 209.618.206
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
48.434.270 144.410.470
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.807.875 35.107.358
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
394.441 -149.806.748
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
101.962.791 -15.940
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-101.568.350 -149.790.808
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-113.443 -143.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
240.908.933 -225.297.921
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
77.326.520 -82.889.216
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
63.839.157 -300.395.301
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.146.057 -530.861.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-306.900 230.466.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.343.535 -9.132.003
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.421.363 -12.832.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-417.031 93.758.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
388.803 -16.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-805.834 93.774.680
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
470.331 593.272
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
237.423 109.003
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
232.908 484.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.767.784 85.599.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.861.446 -2.098.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
146.629.230 87.698.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
295.360.581 -293.095.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-353.155 -708.613
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -2.651.560 -2.455.879
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-102.204.455 58.410.880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.004 182.449.565
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-101.893.987 38.616
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.992.991 182.410.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -102.303.459 -124.038.685
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.191.939 -5.909.848
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.111.520 -118.128.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-177.510.447 224.515.952
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 356.010.863
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.634.018 271.872.873
Kredilerden Nakit Girişleri
122.665.815 244.010.371
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
59.968.203 27.862.502
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-235.277.005 -238.727.496
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-235.277.005 -188.554.137
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-50.173.359
Ödenen Faiz
-129.208.712 -173.111.890
Alınan Faiz
4.341.252 8.471.602
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.640.964 -13.333.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.640.964 -13.333.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.079.556 25.936.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.720.520 12.603.566
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 29.02.2020 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.806.207 7.948.189
Ticari Alacaklar
100.171.651 177.596.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 15.540.854 12.156.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
84.630.797 165.439.929
Diğer Alacaklar
1.688.438.876 1.573.539.374
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.688.222.216 1.573.296.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
216.660 242.556
Stoklar
29.438.488 30.939.325
Peşin Ödenmiş Giderler
9 39.740.157 38.136.772
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.712.917 37.109.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 66.055 751.067
Diğer Dönen Varlıklar
3.625.919 6.568.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.625.919 6.568.105
ARA TOPLAM
1.879.287.353 1.835.479.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.879.287.353 1.835.479.217
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 425.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 425.000
Diğer Alacaklar
1.461.854 1.129.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.461.854 1.129.058
Maddi Duran Varlıklar
7 24.381.278 22.253.833
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.402.166 2.882.953
Taşıtlar
112.413 150.364
Mobilya ve Demirbaşlar
5.217.309 5.770.811
Özel Maliyetler
10.027.336 6.827.651
Kullanım Hakkı Varlıkları
21.803.632 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 152.785.023 101.986.077
Lisanslar
151.196.842 99.835.565
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.588.181 2.150.512
Peşin Ödenmiş Giderler
9 46.198.034 18.380.056
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 13.182.890 13.953.320
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.015.144 4.426.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 458.199 731.782
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
247.088.020 144.905.806
TOPLAM VARLIKLAR
2.126.375.373 1.980.385.023
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 217.382.491 157.759.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
217.382.491 157.759.539
Banka Kredileri
217.382.491 157.759.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
967.903.261 807.265.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
967.903.261 807.265.165
Banka Kredileri
6 945.219.242 795.189.959
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.758.624
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 10.925.395 12.075.206
Ticari Borçlar
191.399.354 191.816.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 505.184 116.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
190.894.170 191.700.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
245.533.510 174.915.056
Diğer Borçlar
4.729.210 4.258.879
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 419.078 181.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.310.132 4.077.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
122.271.716 44.752.805
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 122.271.716 44.752.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.662.884 110.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.662.884 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.109.504 57.019.183
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.109.504 57.019.183
ARA TOPLAM
1.816.991.930 1.437.897.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.816.991.930 1.437.897.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
792.564.341 957.360.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
792.564.341 957.360.598
Banka Kredileri
6 460.198.737 695.956.142
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.991.730 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 321.373.874 261.404.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30.443.754 36.499.359
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 131.097.115 150.558.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.474.417 4.475.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.474.417 4.475.257
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
35.606.601 42.285.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
35.606.601 42.285.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
995.186.228 1.191.179.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.812.178.158 2.629.076.761
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-691.769.016 -652.519.482
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.596.498 -2.238.619
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.596.498 -2.238.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.596.498 -2.238.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Yasal Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-989.096.599 -783.100.406
Net Dönem Karı veya Zararı
-38.891.655 -205.996.193
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.966.231 3.827.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-685.802.785 -648.691.738
TOPLAM KAYNAKLAR
2.126.375.373 1.980.385.023
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
456.015.767 502.072.074 180.123.315 180.459.208
Satışların Maliyeti
-479.894.452 -543.014.165 -192.058.166 -195.222.868
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-23.878.685 -40.942.091 -11.934.851 -14.763.660
BRÜT KAR (ZARAR)
-23.878.685 -40.942.091 -11.934.851 -14.763.660
Genel Yönetim Giderleri
-24.835.050 -44.300.558 -9.676.642 -8.758.576
Pazarlama Giderleri
-33.965.557 -32.209.121 -10.826.754 -10.422.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 22.416.262 123.993.091 11.120.614 -12.421.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -39.490.085 -138.552.962 -21.745.120 15.483.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-99.753.115 -132.011.641 -43.062.753 -30.882.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
101.598.552 149.829.424 462 2.404
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -22.675 0 -2.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.845.437 17.795.108 -43.062.291 -30.882.184
Finansman Gelirleri
183.421.009 239.174.169 82.926.139 75.347.521
Finansman Giderleri
-218.296.016 -355.766.481 -104.622.220 -92.469.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.029.570 -98.797.204 -64.758.372 -48.003.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.680.162 -3.441.602 -497.086 491.960
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -3.336.572 -3.325.584 -925.645 591.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -343.590 -116.018 428.559 -99.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.709.732 -102.238.806 -65.255.458 -47.511.869
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.709.732 -102.238.806 -65.255.458 -47.511.869
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.181.923 1.905.283 264.845 -315.346
Ana Ortaklık Payları
-38.891.655 -104.144.089 -65.520.303 -47.196.523
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,39000000 -2,31000000 -0,66000000 -1,67000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-401.315 -868.490 -239.512 123.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-471.322 -952.713 -265.784 108.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.007 84.223 26.272 15.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.007 84.223 26.272 15.552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-401.315 -868.490 -239.512 123.880
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.111.047 -103.107.296 -65.494.970 -47.387.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.138.487 1.846.326 248.545 -326.233
Ana Ortaklık Payları
-39.249.534 -104.953.622 -65.743.515 -47.061.756
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844250
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