***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738Transferler-205.996.193 205.996.193 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)73.153 81.493.659 81.566.812 1.155.967 82.722.779Dönem Karı (Zararı)81.493.659 81.493.659 1.154.360 82.648.019Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)73.153 73.153 1.607 74.760Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.165.466 38.654.892 -989.096.599 81.493.659 -570.952.670 4.983.711 -565.968.959Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182Transferler-154.804.664 154.804.664 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.370 -31.208.919 -31.268.289 1.091.476 -30.176.813Dönem Karı (Zararı)-31.208.919 -31.208.919 1.104.070 -30.104.849Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-59.370 -59.370 -12.594 -71.964Dönem Sonu Bakiyeler11 98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.009.486 38.654.892 -1.143.901.263 -31.208.919 -838.303.932 6.350.937 -831.952.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.694.240 176.028.070Dönem Karı (Zararı)-27.769.051 84.545.636Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-27.769.051 84.545.636Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.328.041 -90.013.815Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.073.386 6.963.419Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler90.357 3.036.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler90.357 483.285Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 2.552.884Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-12.299.898 55.250.007Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-74.584.886 -30.721.047Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler62.284.988 85.971.054Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler28.496.471 -55.880.036Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-999.383 2.180.779Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -101.568.350Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -101.568.350Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-32.892 4.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler99.260.880 181.759.878Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.507.027 -38.472.232İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-352.903 -567.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)17.859.930 -37.904.596Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.628.302 12.344.120İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14.437.986 13.051.529İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)190.316 -707.409Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.470.557 2.415.036Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.647.018 -35.442.010Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.031.793 40.490.776İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)152.986 448.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.878.807 40.041.886Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.326.187 -1.440.699İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.326.187 99.909İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.540.608İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.885.146 201.864.887Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.721.752 4.199.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22.163.394 197.665.067Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları96.819.870 176.291.699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-121.407 -251.831Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -4.223 -11.798YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.345.274 43.604.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 101.992.994Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 101.992.994Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -15.345.274 -58.388.093Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-708.852 -732.213Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.636.422 -57.655.880FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.147.670 -171.358.183Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri24.920.473 21.912.809Kredilerden Nakit Girişleri0 3.800.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri24.920.473 18.112.809Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.596.510 -166.449.287Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.596.510 -166.449.287Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.491.794 0Ödenen Faiz-19.155.879 -27.290.887Alınan Faiz176.040 469.182YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.201.296 48.274.788NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.201.296 48.274.788DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.543.660 1.079.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 38.744.956 49.354.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2020 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 39.958.695 13.758.016Ticari Alacaklar71.621.427 89.128.454İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 16.414.087 16.061.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar55.207.340 73.067.270Diğer Alacaklar1.781.558.481 1.721.578.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 1.781.344.119 1.721.373.259İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar214.362 205.378Stoklar29.595.031 28.124.474Peşin Ödenmiş Giderler9 42.031.136 35.627.900İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.027.240 1.027.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler41.003.896 34.600.660Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 554.944 1.932.865Diğer Dönen Varlıklar2.244.140 1.480.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.244.140 1.480.007ARA TOPLAM1.967.563.854 1.891.630.353TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.967.563.854 1.891.630.353DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.294.171 1.493.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.294.171 1.493.471Maddi Duran Varlıklar7 22.361.635 23.081.213Arazi ve Arsalar6.622.054 6.622.054Tesis, Makine ve Cihazlar2.177.338 2.241.904Taşıtlar87.113 99.763Mobilya ve Demirbaşlar4.819.117 4.839.859Özel Maliyetler8.656.013 9.277.633Kullanım Hakkı Varlıkları15.840.405 18.326.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 141.790.656 133.446.455Lisanslar140.287.716 131.853.053Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.502.940 1.593.402Peşin Ödenmiş Giderler9 27.840.158 22.596.376İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 12.669.270 12.926.080İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.170.888 9.670.296Ertelenmiş Vergi Varlığı10 0 463.999TOPLAM DURAN VARLIKLAR209.127.025 199.407.804TOPLAM VARLIKLAR2.176.690.879 2.091.038.157KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 910.029.468 935.649.067İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar910.029.468 935.649.067Banka Kredileri910.029.468 935.649.067Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 520.977.279 432.518.246İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları520.977.279 432.518.246Banka Kredileri503.193.570 401.298.497Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.530.673 10.407.046Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.253.036 20.812.703Ticari Borçlar209.633.158 167.601.365İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 816.106 663.120İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar208.817.052 166.938.245Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar246.855.557 175.220.120Diğer Borçlar14.745.265 419.078İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 14.745.265 419.078Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 104.204.314 96.724.268Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri104.204.314 96.724.268Kısa Vadeli Karşılıklar110.000 110.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar110.000 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler43.750.521 102.548.436İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler43.750.521 102.548.436ARA TOPLAM2.050.305.562 1.910.790.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.050.305.562 1.910.790.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 758.090.893 785.939.371İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar758.090.893 785.939.371Banka Kredileri402.466.167 454.704.252Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.330.379 9.861.245Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar346.294.347 321.373.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27.114.151 26.509.155Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 134.985.227 132.833.741Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri134.985.227 132.833.741Uzun Vadeli Karşılıklar5.451.845 5.390.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.451.845 5.390.635Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 469.357 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32.226.839 31.350.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32.226.839 31.350.857TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER958.338.312 982.023.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.008.643.874 2.892.814.339ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-838.303.932 -807.035.643Ödenmiş Sermaye11 98.980.000 98.980.000Sermaye Düzeltme Farkları11 5.189.829 5.189.829Paylara İlişkin Primler (İskontolar)416.970.063 416.970.063Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-220.979.048 -220.979.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.009.486 -1.950.116Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.009.486 -1.950.116Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.009.486 -1.950.116Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 38.654.892 38.654.892Yasal Yedekler38.654.892 38.654.892Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.143.901.263 -989.096.599Net Dönem Karı veya Zararı-31.208.919 -154.804.664Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.350.937 5.259.461TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-831.952.995 -801.776.182TOPLAM KAYNAKLAR2.176.690.879 2.091.038.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat120.114.754 95.276.173Satışların Maliyeti-95.696.949 -95.599.521TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.417.805 -323.348BRÜT KAR (ZARAR)24.417.805 -323.348Genel Yönetim Giderleri-4.397.252 -8.332.240Pazarlama Giderleri-10.254.003 -12.000.006Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 8.870.663 7.365.642Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -29.701.468 -4.146.618ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.064.255 -17.436.570Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 101.568.350Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-11.064.255 84.131.780Finansman Gelirleri74.584.886 86.601.438Finansman Giderleri-91.289.682 -86.187.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.769.051 84.545.636Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.335.798 -1.897.617Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -1.382.144 -1.631.351Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -953.654 -266.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-30.104.849 82.648.019DÖNEM KARI (ZARARI)-30.104.849 82.648.019Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.104.070 1.154.360Ana Ortaklık Payları-31.208.919 81.493.659Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-71.964 74.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-92.262 77.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.298 -2.590Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.298 -2.590Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-71.964 74.760TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.176.813 82.722.779Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.091.476 1.155.967Ana Ortaklık Payları-31.268.289 81.566.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880866BIST