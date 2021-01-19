***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738Transferler-205.996.193 205.996.193 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-134.667 26.628.648 26.493.981 1.889.942 28.383.923Dönem Karı (Zararı)26.628.648 26.628.648 1.917.078 28.545.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-134.667 -134.667 -27.936 -161.803Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.373.286 38.654.892 -989.096.599 26.628.648 -626.025.501 5.717.686 -620.307.815Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182Transferler-154.804.664 154.804.664 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)105.458 -50.636.875 -50.531.417 1.814.823 -48.716.594Dönem Karı (Zararı)-50.636.875 -50.636.875 1.814.202 -48.822.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)105.458 105.458 621 106.079Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.844.658 38.654.892 -1.143.901.263 -50.636.875 -857.567.060 7.074.284 -850.492.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.155.459 207.429.621Dönem Karı (Zararı)-45.283.229 31.728.802Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-45.283.229 31.728.802Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-80.950.590 -60.179.960Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler32.815.657 27.892.945Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.306 157.302Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.306 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 157.302Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler328.992 3.572.671Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler438.992 1.019.787Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-110.000 2.552.884Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.294.181 66.633.217Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-189.677.746 -43.865.725Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler182.383.565 110.498.942Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler57.068.360 -56.316.055Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3.999.704 -451.079Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-159.869.030 -101.598.090Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -29.740Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-159.869.030 -101.568.350Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.622 -70.871İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler186.215.247 237.579.312Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.702.694 34.828.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.551.737 -3.474.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.150.957 38.303.282Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.327.085 30.158.828İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.057.637 31.148.510İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-269.448 -989.682Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.167.788 -5.332.257Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.191.793 -51.695.532Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.071.063 30.759.422İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.579.830 822.962İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)120.491.233 29.936.460Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.772.452 -1.071.738İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.772.452 203.547İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.275.285İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.761.092 199.931.817Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.808.559 -22.169.104Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)105.569.651 222.100.921Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.981.428 209.128.154Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-350.056 -353.155Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -475.913 -1.345.378YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI117.271.924 4.728.889Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri195.658.990 102.031.528Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 38.534Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri195.658.990 101.992.994Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -78.387.066 -97.302.639Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.718.504 -1.227.072Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-75.668.562 -96.075.567FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.761.731 -143.025.799Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 72.880.750Kredilerden Nakit Girişleri0 72.880.750Faktoring İşlemlerinden Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.702.058 -135.480.135Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.702.058 -135.480.135Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -8.031.163 0Ödenen Faiz-51.263.362 -85.976.760Alınan Faiz1.234.852 5.550.346YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.665.652 69.132.711Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.665.652 69.132.711DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.543.660 1.079.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 99.209.312 70.212.267Sunum Para Birimi