***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor
19.01.2021 20:36
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.667 26.628.648 26.493.981 1.889.942 28.383.923
Dönem Karı (Zararı)
26.628.648 26.628.648 1.917.078 28.545.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.667 -134.667 -27.936 -161.803
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.373.286 38.654.892 -989.096.599 26.628.648 -626.025.501 5.717.686 -620.307.815
Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182
Transferler
-154.804.664 154.804.664 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
105.458 -50.636.875 -50.531.417 1.814.823 -48.716.594
Dönem Karı (Zararı)
-50.636.875 -50.636.875 1.814.202 -48.822.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
105.458 105.458 621 106.079
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.844.658 38.654.892 -1.143.901.263 -50.636.875 -857.567.060 7.074.284 -850.492.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.155.459 207.429.621
Dönem Karı (Zararı)
-45.283.229 31.728.802
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-45.283.229 31.728.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-80.950.590 -60.179.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.815.657 27.892.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.306 157.302
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.306 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 157.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
328.992 3.572.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
438.992 1.019.787
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-110.000 2.552.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.294.181 66.633.217
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-189.677.746 -43.865.725
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
182.383.565 110.498.942
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
57.068.360 -56.316.055
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.999.704 -451.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.869.030 -101.598.090
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -29.740
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.869.030 -101.568.350
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.622 -70.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
186.215.247 237.579.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.702.694 34.828.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.551.737 -3.474.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.150.957 38.303.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.327.085 30.158.828
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.057.637 31.148.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-269.448 -989.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.167.788 -5.332.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.191.793 -51.695.532
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.071.063 30.759.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.579.830 822.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
120.491.233 29.936.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.772.452 -1.071.738
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.772.452 203.547
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.275.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.761.092 199.931.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.808.559 -22.169.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
105.569.651 222.100.921
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.981.428 209.128.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-350.056 -353.155
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -475.913 -1.345.378
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
117.271.924 4.728.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.658.990 102.031.528
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 38.534
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.658.990 101.992.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -78.387.066 -97.302.639
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.718.504 -1.227.072
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.668.562 -96.075.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.761.731 -143.025.799
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 72.880.750
Kredilerden Nakit Girişleri
0 72.880.750
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.702.058 -135.480.135
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.702.058 -135.480.135
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.031.163 0
Ödenen Faiz
-51.263.362 -85.976.760
Alınan Faiz
1.234.852 5.550.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.665.652 69.132.711
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.665.652 69.132.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.543.660 1.079.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 99.209.312 70.212.267
Sunum Para Birimi